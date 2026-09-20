×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de zorlu pazar! Fenerbahçe-Eyüpspor | Amedspor-Beşiktaş

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe-Eyüpspor#Amedspor-Beşiktaş
Süper Ligde zorlu pazar Fenerbahçe-Eyüpspor | Amedspor-Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 07:00

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş, milli ara öncesi son maçlarına çıkıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün milli ara öncesi son maçlarına çıkacak. İlk olarak saat 17.00’de Fenerbahçe Chobani Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Marco Asensio bugün forma giyebilecek. Sarı lacivertlilerde tek eksik sakatlanan Mert Müldür.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriç.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Yao, Michalak, Abdullahi.

Gözden KaçmasınSalahtan tarihe geçen goller Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilkSalah'tan tarihe geçen goller! Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde bir ilkHaberi görüntüle

KARTAL’DA TEK EKSiK

Ligde son üç maçını kazanan, hafta içi Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-1 yenen Beşiktaş ise saat 20.00’de Amedspor’a konuk olacak. Diyarbakır Stadı’ndaki mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Siyah beyazlılarda tek eksik topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen Leandro Trossard.

Haberin Devamı

Lider Galatasaray’ın dün Trazonspor’a yenilmesiyle liderlik maçına dönüşen mücadeleyi Beşiktaş kazanır ya da berabere bitirirse zirveye çıkacak. Amedspor ise galip geldiği takdirde birinci sıraya yükselecek.

Muhtemel 11'ler;

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Ravelosan, Furkan, Saba, Ballet, Muhammed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe-Eyüpspor#Amedspor-Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!