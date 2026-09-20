Süper Lig'de zorlu pazar! Fenerbahçe-Eyüpspor | Amedspor-Beşiktaş

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Süper Lig'de şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün milli ara öncesi son maçlarına çıkacak. İlk olarak saat 17.00’de Fenerbahçe Chobani Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Marco Asensio bugün forma giyebilecek. Sarı lacivertlilerde tek eksik sakatlanan Mert Müldür.

Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriç.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Yao, Michalak, Abdullahi.

KARTAL’DA TEK EKSiK

Ligde son üç maçını kazanan, hafta içi Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-1 yenen Beşiktaş ise saat 20.00’de Amedspor’a konuk olacak. Diyarbakır Stadı’ndaki mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Siyah beyazlılarda tek eksik topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen Leandro Trossard.

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Lider Galatasaray’ın dün Trazonspor’a yenilmesiyle liderlik maçına dönüşen mücadeleyi Beşiktaş kazanır ya da berabere bitirirse zirveye çıkacak. Amedspor ise galip geldiği takdirde birinci sıraya yükselecek.

Muhtemel 11'ler;

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Ravelosan, Furkan, Saba, Ballet, Muhammed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, İlhan, Vlahovic.