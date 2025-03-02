Süper Lig'de zorlu pazar!

Haberin Devamı

Derbi sonrası ceza alan Okan Buruk ve Mourinho takımlarının başında olamayacak.

İlk olarak 16.00’da Galatasaray sahne alacak ve ligin ilk yarısında sahasında 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa’ya konuk olacak. Aslan’da Yunus cezalı, Morata ve Jakobs sakat.

Saatler 20.30’u gösterdiğinde Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u ağırlayacağı zorlu 90 dakika başlayacak. Kanarya’da sakatlıkları süren Diego Carlos, İsmail ve Levent forma giyemeyecek.

Trednyol Süper Lig’de iki şampiyonluk adayı 26. hafta maçlarını bugün oynayacak. İlk olarak 16.00’da lider Galatasaray sahne alacak. Sarı kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında sahasında 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Yunus Akgün, cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Morata ve Jakobs da sakatlıkları nedeniyle yok.

Haberin Devamı

Galatasaray rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçında da gol yiyen Kasımpaşa (toplam 18 gol), bu dönemdeki tek galibiyetini Ocak 2022’de (3-1) deplasmanda aldı (2B 5M)

Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan G.Saray, bu deplasmanda daha uzun bir seriyi sadece Haziran 1963-Aralık 2010 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSiK

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise evinde Onvo Antalyaspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’ndaki karşılaşma 20.30’da başlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Sarı lacivertlilerde sakat olan Diego Carlos, İsmail ve Levent, forma giyemeyecek. Konuk ekipte de teknik direktör Emre Belözoğlu cezalı olduğu için saha kenarında olamayacak.

Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla yenildiği takım Fenerbahçe olan Antalyaspor (23), sarı-lacivertlilere konuk olduğu son üç karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2011/12 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde yakaladı (10G).

Haberin Devamı

Diğer maçta Çaykur Rize, saat 13.30’da Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan.