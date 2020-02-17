Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor

Sezonun sonuna yaklaşıldıkça zirve yarışında heyecan artıyor. Ligde 22. hafta maçlarının ardından Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Ligde 1 maçı eksik lider Trabzonspor ile 7. basamaktaki Beşiktaş arasında sadece 8 puanlık fark bulunuyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren diğer takımlar ise birkaç puan farklarla veya averajla sıralanıyor.



Yeni lider Trabzonspor



Süper Lig'de 22. hafta maçlarının ardından yeni lider Trabzonspor oldu.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 2. yarıya fırtına gibi bir giriş yapan Karadeniz temsilcisi, oynadığı 4 maçı da kazanmayı bildi.

Bordo-mavililer, bir maçı eksik olmasına karşın 44 puana ulaşarak liderliği Demir Grup Sivasspor'dan devraldı.

Medipol Başakşehir 2. sıraya yükseldi



Son yılların en istikrarlı takımlarından Medipol Başakşehir ise zirve takibine devam etti.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçında sahasında Beşiktaş'ı deviren Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor'un ardından 43 puanla 2. sıraya yerleşti.



Galatasaray ikinci yarıya iyi başladı



Genellikle sezonun 2. yarılarını daha iyi geçiren teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray da söz konusu istatistiğini sürdürdü ve zirve yarışında iddasını ortaya koydu.

Sezonunun ilk yarısında beklentinin uzağında kalan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya ise etkileyici bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk yarısını 7. sırada bitiren Galatasaray, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 15 puan toplayarak haftayı 42 puan ve averajla 3. sırada tamamladı.



Demir Grup Sivasspor 4. sıraya geriledi



Ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturan ve devreyi en yakın rakibinin 4 puan önünden lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci yarının ilk maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, sonraki 4 mücadele ise galibiyet yüzü göremedi.

Söz konusu süreçte önemli sakatlık problemleri de yaşayan kırmızı-beyazlılar, 22. haftada deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olarak 3 basamak birden düştü. Sivas ekibi haftayı 42 puan ve averajla 4. sırada kapattı.



Aytemiz Alanyaspor 5. sırada



Bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Aytemiz Alanyaspor ise 22. haftada sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, 39 puanla 5. sıraya geriledi.



Fenerbahçe son 3 maçta 8 puan kaybetti



Ligde son 3 haftada 8 puan yitiren Fenerbahçe ise zirve yarışında önemli yara aldı.

İkinci yarının ilk iki maçında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-lacivertliler, daha sonra Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'ne yenilip, Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, 38 puanla haftayı 6. sırada tamamladı.



Beşiktaş 7. sırada



Takımın başına efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, üst üste 2 maç kazandıktan sonra 22. haftada Medipol Başakşehir'e mağlup oldu.

Son 3 maçında 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 36 puanla 7. sırada kaldı.



23. haftada zirvedekiler birbirine rakip



Süper Lig'de 23. hafta önemli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Ligde şampiyonluk hesapları yapan takımlar, söz konusu haftada birbirlerine rakip olacak.

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle başlayacak haftada, Türk futbolunun 4 büyüğü olarak adlandırılan takımların birbirleriyle yapacağı maçlar, zirve yarışına yön verecek.

Lider Trabzonspor'un Beşiktaş'a konuk olacağı haftada, aralarında tarihi bir rekabet bulunan Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Heung-Min Son'un Premier Lig'de en güzel 5 golünü izliyoruz...