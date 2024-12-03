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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Puan farkı azaldı

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Ligde zirve yarışı kızıştı Puan farkı azaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 04:03

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, bugün oynanan 2 müsabakayla tamamlandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe kazandı, ligde zirve yarışı kızıştı.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Haftanın en farklı galibiyetini Bodrum FK'yı 4-0 yenen Samsunspor alırken, oynanan 9 müsabakada toplam 29 gol atıldı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligin 14. haftasında pazar günü Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2'lık skorla ayrıldı ve 6 maç sonra puan kaybetti. Puanını 35'e yükselten sarı-kırmızılılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 3'E İNDİRDİ

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Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek 2. sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ PUAN KAYBETTİ

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran siyah-beyazlılar 5. sırada yer alırken, galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında derbi maçta karşı karşıya gelecekler.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor - Sivasspor: 2-1
Samsunspor - Bodrum FK: 4-0
Adana Demirspor - Konyaspor: 0-1
Başakşehir - Göztepe: 4-1
Alanyaspor - Trabzonspor: 2-1
Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0
GALATASARAY - Eyüpspor: 2-2
Hatayspor - Beşiktaş: 1-1
FENERBAHÇE - Gaziantep FK: 3-1
NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçti.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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