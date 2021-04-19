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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Fenerbahçe kazandı, hesaplar değişti...

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Fenerbahçe kazandı, hesaplar değişti...

Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında hesaplar değişti.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı, Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesi ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız dönmesiyle sona erdi.

Lider Beşiktaş'ın sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı haftada ligde kalma savaşı veren Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düşmesine rağmen deviren sarı lacivertli ekip, puanını 69'a yükseltti ve bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Öte yandan Galatasaray ise Göztepe deplasmanında 3-1'lik galibiyetle döndü ve bir maç eksiğine rağmen puanını 65'e yükseltmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 4, Beşiktaş'ın ise 6 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Süper Ligde zirve yarışı kızıştı Fenerbahçe kazandı, hesaplar değişti...

36. HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Beşiktaş, 20 Nisan Salı günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise 21 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞI

1. Beşiktaş, 71 Puan (33 Maç)
2. Fenerbahçe, 69 Puan (34 Maç)
3. Galatasaray, 65 Puan (33 Maç)

Süper Ligde zirve yarışı kızıştı Fenerbahçe kazandı, hesaplar değişti...

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