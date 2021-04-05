Süper Lig'de zirve yarışı karıştı! Puan durumu ve maçlar...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, bu yenilgiye rağmen haftayı lider tamamladı.

Zirve takipçisi Galatasaray ise Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadı.

Liderlik yolunda alınan bu sonuçlarından ardından Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftayı galip tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.



- Sonuçlar



Ligde 32. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-1

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: 0-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 1-0



- Puan durumu



Ligde tamamlanan 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P

1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 20 4 6 63 31 32 64

2.FENERBAHÇE A.Ş. 31 19 5 7 55 31 24 62

3.GALATASARAY A.Ş. 31 19 4 8 61 30 31 61

4.TRABZONSPOR A.Ş. 31 16 8 7 39 30 9 56

5.AYTEMİZ ALANYASPOR 31 14 7 10 49 31 18 49

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 30 14 7 9 51 36 15 49

7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 30 12 11 7 44 34 10 47

8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 31 12 9 10 46 38 8 45

9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 9 14 7 37 35 2 41

10.GÖZTEPE A.Ş. 31 10 10 11 44 42 2 40

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 30 10 9 11 37 36 1 39

12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 31 8 15 8 29 37 -8 39

13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 30 8 11 11 36 47 -11 35

14.KASIMPAŞA A.Ş. 31 9 7 15 34 47 -13 34

15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 8 9 14 35 49 -14 33

16.YENİ MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32

17.MKE ANKARAGÜCÜ 30 9 5 16 36 49 -13 32

18.HES KABLO KAYSERİSPOR 30 8 8 14 23 39 -16 32

19.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 6 16 28 52 -24 30

20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 6 9 16 29 51 -22 27

21.YUKATEL DENİZLİSPOR 30 6 7 17 26 51 -25 25



- 33. haftanın programı



Süper Lig'de 33. haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Nisan Salı:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

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