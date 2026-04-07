Süper Lig'de zirve yarışı alev alev!

Süper Lig’de 28. Hafta şampiyonluk yarışında sezonun en heyecan verici virajlarından birine sahne oldu. Haftaya lider giren Galatasaray, Karadeniz deplasmanında Trabzonspor engeline takılarak ağır bir yara aldı. Bordo mavililerin 2-1’lik galibiyeti zirvedeki hesapları altüst ederken, pazar gecesi Kadıköy’de yaşananlar tansiyonu zirveye taşıdı. Beşiktaş karşısında oldukça zorlanan Fenerbahçe, 90+11. dakikada gelen penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.

HEYECAN KATLANARAK ARTIYOR

Oluşan tabloyla birlikte ligin boyu kısaldıkça heyecan katsayısı katlanarak artıyor. Bir maçı eksik Galatasaray 64 puanla liderliğini sürdürürken 63’er puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor ezeli rakiplerinin ensesinde takibi sürdürüyor. Üç devin çekişmesi kalan haftalarda her maçın bir final havasında geçeceğini de ortaya koydu.

ASLAN YARIN LİG 5.'Sİ GÖZTEPE İLE OYNUYOR

Erteleme maçında yarın lig 5.’si Göztepe ile zorlu bir sınava çıkacak olan Galatasaray farkı yine 4 puana çıkarabilir. Ancak sarı kırmızılıları kalan haftalarda yarıştaki direkt rakibi Fenerbahçe dahil olmak üzere Kocaeli, Gençlerbirliği, Samsun, Antalya ve Kasımpaşa ile zorlu karşılaşmalar bekliyor.

KANARYA HATA YAPMAMALI

Beşiktaş galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe şampiyonluk özlemini giderebilmek için tüm maçlarını kazanıp G.Saray’ın hata yapmasını beklemek zorunda. Kalan haftalarda Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D), Eyüpspor ile oynayacak Kanarya için en büyük engel RAMS Park deplasmanı.

FIRTINA ARADAN SIYRILABİLİR

Lider G.Saray’ı taraftarı önünde devirerek “Yarışta ben de varım” diyen Fırtına’nın kalan 6 haftada en zor maçı Beşiktaş ile gözüküyor. Alanyaspor, Başakşehir, Konyaspor, Göztepe ve Gençlerbirliği ile de oynayacak Trabzonspor; G.Saray ve F.Bahçe’nin yaşayacağı kayıplara göre aradan sıyrılabilir.

