Süper Lig'de zirve ve küme düşme hattı karışık! Görülmemiş fikstür... Puan durumu ve kalan maçlar...

Süper Lig'de 30 hafta sonunda Başakşehir 63 puanla lider konumda, Trabzonspor ise 61 puanla şampiyonluk yarışının içinde yer alan bir diğer takım.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR'İ HEM LİGDE HEM FİKSTÜRDE TAKİP EDİYOR

Bilindiği gibi Süper Lig’de her sezon başı çekilen fikstürde kulüplere birer numara veriliyor ve her kulübün fikstürü önceden belirlenmiş anahtara göre otomatik olarak oluşuyor. Bu sistemde ligdeki takımlardan 17’si, bir başka ekibin fikstürünü takip ediyor.

BİRİ İÇERİDE BİRİ DEPLASMANDA OYNAYACAK

Bu sezon fikstürde Galatasaray Ankaragücü’nü, Beşiktaş Konya’yı, Fenerbahçe Yeni Malatyaspor’u izlerken ilginç bir tesadüfle Trabzonspor şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir’i takip ediyor. Yani Boz Baykuşlar’ın oynadığı takımlar bir hafta sonra Trabzonspor ile oynuyor. Kaderin bir cilvesi ki Başakşehir önümüzdeki üç hafta, ligde kalma savaşı veren Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’la oynayacak, tabii Trabzonspor da. Birinin içeriğe konuk ettiğiyle diğeri deplasmanda oynayacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir(63): Denizlispor, Konyaspor(D), Kayserispor, Kasımpaşa(D)



Trabzonspor(61): Antalyaspor, Denizlispor(D), Konyaspor, Kayserispor(D)

TRABZONSPOR'UN CEZASI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME ŞANSI

Bilindiği üzere UEFA, Trabzonspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermişti. CAS'a itiraz eden Trabzonspor için olumlu bir cevap gelmemesi halinde ligi 3. bitiren takım Şampiyonlar Ligi için ön eleme hakkı kazanabilir.

Trabzonspor şampiyon olur ve Başakşehir ligi 2. sırada bitirirse ve CAS, Bordo-mavili kulübün itirazını geri çevirirse Başakşehir gelecek sezon Devler Ligi'ne doğrudan katılacak.

AVRUPA KUPALARINA GİTME YARIŞI

Süper Lig'de 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'u 52 puanlı Galatasaray, 50 puanlı Beşiktaş, 49 puanlı Fenerbahçe ve 48 puanlı Alanyaspor takip ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren bu takımlar da kalan 4 haftada kritik maçlar oynayacak.

KALAN MAÇLAR

Sivasspor(54): Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe(D), Gençlerbirliği, Göztepe(D)



Galatasaray(52): Alanyaspor(D), Ankaragücü(D), Göztepe, Antalyaspor(D)



Beşiktaş(50): Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor(D), Fenerbahçe, Gençlerbirliği(D)



Fenerbahçe(49): Gençlerbirliği(D), Sivasspor, Beşiktaş(D), Çaykur Rizespor



Alanyaspor(48): Galatasaray, Antalyaspor(D), Denizlispor, Konyaspor(D)

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

Alanyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, kupayı kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak. Kupayı Trabzonspor kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı ligdeki sıralamaya geçecek.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI NEFES KESECEK

Şampiyonluk yarışının yanı sıra ligin altında da nefes kesen bir mücadele var. Takımlar, ligde kalmak için son düzlükte kritik maçlara çıkacak.

11. sırada yer alan 36 puanlı Kasımpaşa Fuat Çapa liderliğinde son 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak kendisini tehlike bölgesinin üzerine atmış durumda. Kasımpaşa'nın altındaki takımlar için ise her şey olasılık dahilinde. 25 puanla son sırada yer alan Ankaragücü'nün işi ise diğer rakiplerine göre daha zor.

İŞTE LİGİN DİBİNDE PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

12- Gençlerbirliği: 32

13- Denizlispor: 32

14- Kayserispor: 31

15- Konyaspor: 30

16- Yeni Malatyaspor: 29

17- Çaykur Rizespor: 29

18- Ankaragücü: 25

Gençlerbirliği: Fenerbahçe, Göztepe(D), Sivasspor(D), Beşiktaş



Denizlispor: Başakşehir(D), Trabzonspor, Alanyaspor(D), Ankaragücü



Kayserispor: Rizespor(D), Gaziantep FK, Başakşehir(D), Trabzonspor



Konyaspor: Gaziantep FK(D), Başakşehir, Trabzonspor(D), Alanyaspor



Yeni Malatyaspor: Sivasspor(D), Beşiktaş, Rizespor(D), Gaziantep FK



Çaykur Rizespor: Kayserispor, Kasımpaşa(D), Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe(D)



Ankaragücü: Göztepe(D), Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor(D)

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!