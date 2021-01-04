Süper Lig'de zirve karıştı! Son puan durumu...
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de son hafta maç sonuçları ve puan durumu...
Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
- Puan durumu
Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1 BEŞİKTAŞ 15 10 1 4 31 19 12 31
2 AYTEMİZ ALANYASPOR 16 9 3 4 27 12 15 30
3 GALATASARAY 15 9 3 3 25 10 15 30
4 FENERBAHÇE 15 9 2 4 30 20 10 29
5 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 15 7 7 1 28 17 11 28
6 ATAKAŞ HATAYSPOR 15 8 3 4 22 17 5 27
7 TRABZONSPOR 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 FATİH KARAGÜMRÜK 15 5 6 4 24 19 5 21
9 YENİ MALATYASPOR 15 5 5 5 19 20 -1 20
10 ÇAYKUR RİZESPOR 15 5 5 5 21 23 -2 20
11 GÖZTEPE 15 4 7 4 21 18 3 19
12 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 5 4 6 19 16 3 19
13 KASIMPAŞA 16 5 4 7 18 26 -8 19
14 DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 GENÇLERBİRLİĞİ 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 3 8 19 23 -4 15
19 YUKATEL DENİZLİSPOR 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 HES KABLO KAYSERİSPOR 15 2 4 9 9 21 -12 10
- 17. hafta programı
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
5 Ocak Salı
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
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