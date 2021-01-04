Süper Lig'de zirve karıştı! Son puan durumu...

Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.



- Sonuçlar



Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:



Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3



- Puan durumu



Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:





1 BEŞİKTAŞ 15 10 1 4 31 19 12 31

2 AYTEMİZ ALANYASPOR 16 9 3 4 27 12 15 30

3 GALATASARAY 15 9 3 3 25 10 15 30

4 FENERBAHÇE 15 9 2 4 30 20 10 29

5 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 15 7 7 1 28 17 11 28

6 ATAKAŞ HATAYSPOR 15 8 3 4 22 17 5 27

7 TRABZONSPOR 16 6 5 5 18 20 -2 23

8 FATİH KARAGÜMRÜK 15 5 6 4 24 19 5 21

9 YENİ MALATYASPOR 15 5 5 5 19 20 -1 20

10 ÇAYKUR RİZESPOR 15 5 5 5 21 23 -2 20

11 GÖZTEPE 15 4 7 4 21 18 3 19

12 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 5 4 6 19 16 3 19

13 KASIMPAŞA 16 5 4 7 18 26 -8 19

14 DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 6 5 15 18 -3 18

15 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 4 6 6 15 24 -9 18

16 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15 4 4 7 21 27 -6 16

17 GENÇLERBİRLİĞİ 15 4 4 7 15 24 -9 16

18 MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 3 8 19 23 -4 15

19 YUKATEL DENİZLİSPOR 15 3 4 8 16 26 -10 13

20 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 4 9 16 29 -13 13

21 HES KABLO KAYSERİSPOR 15 2 4 9 9 21 -12 10



- 17. hafta programı



Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

5 Ocak Salı

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)