Süper Lig'de zarar 450 milyon TL

200 milyon TL’lik performans bonusu ve ilk 6’nın alacağı ödülle birlikte yaklaşık 310 milyon TL ertelenecek. Bilet satış hasılatı ve kombine iadeleri sonrasında ligdeki 18 kulübün 30-32 milyon TL kaybı olacak. Kulüp mağazalarının kapatılması da kalan 8 haftada 60-65 milyon TL’nin kasaya girmemesi anlamına geliyor.

YENİ tip koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok alanda kısıtlamalara gidiyoruz ve virüsün bulaşıcılık etkisini azaltmak için spor organizasyonları ya bir bir erteleniyor ya da donduruluyor. EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesi ile UEFA’nın yaklaşık 3 milyar Euro kaybedeceği öngörülürken Türkiye’de ligler önce seyircisiz devam edecek denirken gelen tepkiler sonrasında Türkiye’deki spor müsabakaları için de erteleme kararı geldi. Bu sezon başında yürürlüğe giren ‘Takım Harcama Kriterleri’ ile her bir birim gelirin önem kazandığı futbol endüstrisinde ortaya çıkan belirsizlik, takımlara ekonomik anlamda yıkıcı bir etki yapabilir.

Hem sektörü hem de yan dalları etkileyecek

VİRÜSÜN bulaşıcılığı gibi ekonominin de bir bulaşıcılığı söz konusu. Kötü bir haberin ekonomideki etkisi bulaşıcı etki yapıyor ve habere konu sektör ile birlikte o sektörün yan dallarında da hasar meydana getiriyor. Liglerin seyircisiz oynanması ile ertelenmesi arasında gelir anlamında ciddi bir farkın olduğunu söylemek gerekli. Liglerin kapalı kapılar ardında oynanmaya devam etmesi durumunda; · Satılan kombine biletlerin iadesi, · Maç günü satılacak biletleri satılamaması, · Maç günü stada gelecek taraftarların lisanslı ürün satışları, · Stadyum içi satışlar Bu kalemler gelire dönmeyecek ve kulüp kasasına hiç girmeyecekti. Erteleme ise başka sorunları doğuracak ancak seyircisiz oynamadan daha az yıkıcı olacak.

8 hafta düşünüldüğünde yaklaşık 200 milyon TL performans primi de ertelenecek.

UEFA ve TFF, harcama limitleri için esneklik yapabilir

FUTBOLDA yaşanan sert darbe için UEFA, Finansal Fair Play kriterlerinde bir takım esneklere gideceğini ve mali tablo sürelerini uzatacağını belirtti. Yine takım harcama limitlerinde TFF’nin bir kısım esneklikler yapabileceği konuşuluyor. Erteleme ile ortaya çıkabilecek bir başka sorun ise personel, futbolcu ve teknik ekibinin maaşlarını ödemekte zorlanan kulüplerin bu gelirsiz sürede ne yapacakları. Futbolcular ve teknik ekibin bu futbolsuz süreyi parasız geçirebilecekleri düşünülürse personeller için formül üretilmesi kaçınılmaz.

Bilet hasılatı ve kombine iadeleri sonrası kulüplerin haftalık kaybı 3.5-4 milyon TL.

En fazla hasarı Süper Lig’in 4 büyük kulübü alacak

VİRÜS etkisini ekonomik anlamda net olarak hesaplamak zor ancak TFF performans primi olarak haftalık 25 milyon TL civarında bir para dağıtıyor. Ertelenen 8 haftayı göz önüne aldığımızda yaklaşık 200 milyon TL kulüplere aktarılması gereken performans bonusunun kasaya girişi ertelenecek. Yine ilk 6’ya verilen lig sıralaması ödülünü de hesaba katarsak yaklaşık 310 milyon TL ertelenecek. Peki ligler bir şekilde oynanamaz ve devam etmez ise ne olacak?

YAYIN OLMAYINCA...

Yayın gelirlerinden kulüplerin 310 milyon TL zararı olacak.

SIKINTI ‘BÜYÜK’

Satılan kombineler oynanamayan maçlara düşen kısmın kombine sahiplerine iade edilmesi gerekecek. Kulüplerin ortalama içeride 4 maçları kaldığı düşünülürse bilet satış hasılatı ve kombine iadeleri ile 18 kulübün yaklaşık haftalık 3,5-4 milyon TL toplamda 30-32 milyon TL kaybı olacak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu toplam kaybın %80‘ine katlanacaklar.

MAĞAZALAR KAPALI

Kulüplerin mağazalarını kapatmasından kaynaklı olarak, ilk 6 ay verileri baz alındığında kulüplerin lisanslı ürün satış gelirleri 6 aylık dönemde borsaya açık 4 takım yaklaşık 350 milyon TL gelir elde etmiş. Bu da aylık yaklaşık 60 milyon TL’lik bir gelir demek. Sezon sonunda satışların bu hızda devam etmediğini düşünürsek aylık yaklaşık 30-35 milyon TL‘lik bir gelir kulüplerin kasasına girmeyecek. Kalan 8 haftalık süreçte bu tutar 60-65 milyon TL civarında olacak.

FATURA AĞIR OLACAK

Toplamda liglerin tamamlanamaması durumunda kulüpler 400-450 milyon TL bir gelirden mahrum kalacak.

Bilet ve kombine iadesinin yaratacağı kaybın yüzde 80’ini 4 büyük yaşayacak.

4 büyük kulüp 6 ayda lisanslı ürün satışından 350 milyon TL gelir elde etti.

5 BÜYÜK LiGDE KAYIP 4 MiLYAR EURO

KORONAViRÜS salgını nedeniyle maçlara ara verilmesi, Avrupa’nın 5 büyük ligine ekonomik olarak büyük hasar verdi. KPMG’nin araştırmasına göre maç günü, yayın ve ticari gelirden mâhkum kalacak olan 5 büyük ligde kayıp 4 milyar Euro’ya kadar çıkıyor.