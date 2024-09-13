Süper Lig'de Yusuf Yazıcı sürprizi! Geri dönüş iddiası...

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Türkiye’de yaz transfer dönemi bu gece itibarıyla sona eriyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor’da takımın eski futbolcusu Yusuf Yazıcı’nın ismi gündeme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüple adı anılan fakat herhangi bir takıma transfer olmayan Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor’un ilgilendiği öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştüğü de iddia edildi.

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BONSERVİSİ ELİNDE

6 Ağustos 2019 tarihinde 18.50 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı’nın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Eğer transfer gerçekleşirse Trabzonspor yıldız oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI

2023/2024 sezonunu Lille’de geçiren Yusuf Yazıcı, takımıyla birlikte toplam 42 maça çıktı. Bu maçlarda 2.128 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takımına 12 gol – 4 asistlik katkı sağladı.