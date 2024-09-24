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Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden 4 takımdan biri: Göztepe!

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#Göztepe#Süper Lig#Sporanasayfa
Süper Ligde yoluna namağlup devam eden 4 takımdan biri: Göztepe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 14:11

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 ile geçen Göztepe, yoluna yenilgisiz devam eden dört takımdan biri olarak öne çıkıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe, ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi yoluna namağlup devam ediyor.

Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste ve toplamda 2. galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip diğer 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 6. haftayı 9 puan ve averajla 6. sırada tamamladı.

Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la namağlup 4 ekipten biri durumundaki İzmir temsilcisi, geçen sezon dahil 11 maçtır yenilmiyor.

Bellona Kayserispor maçında birer kez ağları havalandıran Taha Altıkardeş ve Juan Santos da Silva, Süper Lig kariyerlerinde ilk gollerine imza attı.

Oyuna sonradan dahil olan Doğan Erdoğan ise 75. Süper Lig maçında ikinci kez fileleri havalandırdı. Doğan Erdoğan, Süper Lig'deki ilk golünü 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla kaydetmişti.

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#Göztepe#Süper Lig#Sporanasayfa

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