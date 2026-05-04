Süper Lig'de yılın transferi: Romeulu Lukaku radarda!

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir yıldız golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için dış basından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

LUKAKU İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Napoli'nin santraforu Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.

EN CİDDİ ENGEL YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ

Haberde, Belçikalı golcünün fiziksel üstünlüğü ve sırtı dönük oyun kurma becerisi büyük kulüpler için iştah kabartıcı bir hedef haline geldiği aktarıldı.

Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yüksek maaş beklentisi ve kişisel tercihleri olduğu vurgulandı.

NAPOLI AYRILIĞA ENGEL OLMAYACAK

Haberin Devamı

Öte yandan, 32 yaşındaki Lukaku için Aston Villa'nın da nabız yokladığı belirtilirken, Napoli yönetiminin, makul bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına zorluk çıkarmayacağı yazıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon sakatlığından kaynaklı uzun bir süre formasından uzak kalan Belçikalı, Napoli formasıyla ligde sadece 5 maçta forma giydi. Söz konusu karşılaşmalarda toplam sadece 40 dakika sahada kalabilen Lukaku, 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ve İtalya Kupası'nda da 1'er müsabakaya çıkan 32 yaşındaki santrafor, bu mücadelelerde skor katkısı üretemedi.