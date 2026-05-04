Süper Lig'de yılın transferi: Romeulu Lukaku radarda!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 19:13

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Napoli forması giyen golcü oyuncu Romelu Lukaku'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir yıldız golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için dış basından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

LUKAKU İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Napoli'nin santraforu Romelu Lukaku'yu gündemine aldı.

EN CİDDİ ENGEL YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ

Haberde, Belçikalı golcünün fiziksel üstünlüğü ve sırtı dönük oyun kurma becerisi büyük kulüpler için iştah kabartıcı bir hedef haline geldiği aktarıldı.

Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yüksek maaş beklentisi ve kişisel tercihleri olduğu vurgulandı.

NAPOLI AYRILIĞA ENGEL OLMAYACAK

Öte yandan, 32 yaşındaki Lukaku için Aston Villa'nın da nabız yokladığı belirtilirken, Napoli yönetiminin, makul bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına zorluk çıkarmayacağı yazıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon sakatlığından kaynaklı uzun bir süre formasından uzak kalan Belçikalı, Napoli formasıyla ligde sadece 5 maçta forma giydi. Söz konusu karşılaşmalarda toplam sadece 40 dakika sahada kalabilen Lukaku, 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ve İtalya Kupası'nda da 1'er müsabakaya çıkan 32 yaşındaki santrafor, bu mücadelelerde skor katkısı üretemedi.

