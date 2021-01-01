Süper Lig’de yılın en golcüsü Beşiktaş

Beşiktaş dün sona eren 2020 yılına Süper Lig’in en golcü takımı olarak veda etti. 2020 yılı içinde çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 60 puan toplamayı başaran siyah beyazlılar bu alanda da Süper Lig’in zirvesine çıkmayı başarmıştı.

EZELi RAKiPLERi GEÇTi

58 puanlı Galatasaray’ı, 55 puanlı Alanyaspor’u geride bırakan Kartal ayrıca toplamda attığı 61 golle de 2020 yılının en golcü ekibi konumunda.

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor 57’şer kez ağları havalandırırken Alanyaspor ile Başakşehir ise 54’er gole imza attı.

EN GOLCü iSiM MAXIM

Ancak siyah beyazlılar ligin en skorer takımı olmasına rağmen Beşiktaş’tan hiçbir oyuncunun en golcüler arasında yer almaması dikkat çekti.

2020 yılı içinde 14 gol atan Gaziantep FK’den Alexandru Maxim en golcü isim oldu. İkinci sırada ise 13 golle Adem Büyük yer alıyor.

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