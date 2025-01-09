Süper Lig'de yeniden yabancı VAR dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındığını duyurdu. Riva’da gerçekleştirilen TFF yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlar şu açıklama ile ifade edildi:

AMAÇ FUTBOLUN MARKA DEĞERiNi KORUMAK

“Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig’in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır.

GENÇ HAKEMLERiN GELiŞiMiNi SAĞLAYACAK

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Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.”

ATAMALAR OTOMATiK SiSTEMLE YAPILACAK

TFF’nin açıklamasında hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirileceği belirtildi. Bu doğrultuda Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeniden yapılandırıldığı ve şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapı tesis edileceği dile getirilirken, Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarının, kulüplerin de paydaşı olacağı danışma kurulunun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı tarafından yürütüleceği açıklandı.

Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulamasına geçileceğinin belirtildiği açıklamada, performans değerlendirmelerinin de kulüplerle paylaşılacağı ve profesyonel iletişim yönetiminin devreye alınacağı bildirildi.

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