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Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu!

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#TFF#Süper Lig#Yeni Sezon
Süper Ligde yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:12

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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#TFF#Süper Lig#Yeni Sezon

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