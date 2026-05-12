Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonun 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek."