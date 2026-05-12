×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? TFF resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#2026-2027 Sezonu#TFF
Süper Ligde yeni sezon ne zaman başlayacak TFF resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 16:26

TFF, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 14 Ağustos tarihinde başlayacağını ve 27 Mayıs 2027 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonun 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek.

İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek."

Gözden KaçmasınHacıosmanoğlundan hakem eleştirilerine yanıt: Avrupanın en az hata yapan hakemleri bizdeHacıosmanoğlu'ndan hakem eleştirilerine yanıt: 'Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#2026-2027 Sezonu#TFF

BAKMADAN GEÇME!