Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.



Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

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