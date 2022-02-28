Süper Lig'de yayın ihalesi için karar günü!

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Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede nihai karar bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. Şubat ayı içinde yoğun bir çalışma içine giren komisyon, 14 Şubat’taki toplantıda aldıkları tekliflerin düşük bulunması üzerine 18 Şubat’a kadar revize edilmesini istemişti. Toplam 14 firma teklif sunarken söz konusu firmalardan birisi alternatif bir öneride bulunmuştu. Mevcut katılımcılardan toplam 12 adet revize teklif Yayın İhale Komisyonu’nun 21 Şubat’taki buluşmasında değerlendirilirken 8 yayın paketinin tamamına talip olan beIN Sports ve Saran Medya ile 24 Şubat’ta tekrar bir görüşme yapıldı.

ÖNERiLEN RAKAMLARI KULÜPLER BEĞENMEDi

Şimdi bugün TFF, teminat mektubu ile birlikte 20 milyon dolar öneren Saran Medya ile yüzde 10’luk artışla 2.1 milyar TL teklif eden beIN Sports arasında kararını açıklayacak. Ancak 2 kurumun önerdiği rakamlar da düşük bulunurken komisyon ihaleyi iptal etme yetkisini de elinde bulunduruyor.

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SÜPER LiG TV KURULUR MU?

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir de daha önce bu konuya dikkat çekerek “Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV’yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde” değerlendirmesini yapmıştı.