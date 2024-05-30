Süper Lig'de yayın gelirlerinden hangi takım, ne kadar kazandı? Premier Lig sonuncusu ile Türkiye şampiyonu arasındaki fark...

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Süper Lig'de 2023/24 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin elde ettiği yayın gelirleri belli oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinden en büyük payı alan kulüp oldu. Sarı-kırmızılı takımı, ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş takip etti. Aynı zamanda beş kulüp 100 milyon lira barajını aştı.
PREMIER LİG VE SÜPER LİG ARASINDAKİ DEV GELİR FARKI
İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, yıllık 176.2 milyon euro TV yayını geliri ile Süper Lig takımlarına dağıtılan toplam 65.1 milyon euro paranın yaklaşık üç katından fazla kazandı. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar ise sadece 7.7 milyon euro kazanırken, Premier Lig'de sonuncu olup küme düşen Sheffield United'ın neredeyse 103.5 milyon euro ile 13 kat fazla gelir elde etmesi dikkat çekti. İşte detaylar...
20. İSTANBULSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 18.36 milyon TL
Toplam: 56.4 milyon TL (1.8 milyon euro)
19. PENDİKSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 34.272 milyon TL
Toplam: 72.3 milyon TL (2.3 milyon euro)
18. FATİH KARAGÜMRÜK
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 36.72 milyon TL
Toplam: 74.8 milyon TL (2.4 milyon euro)
17. MKE ANKARAGÜCÜ
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 39.168 milyon TL
Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)
16. KONYASPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 39.168 milyon TL
Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)
15. HATAYSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 39.168 milyon TL
Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)
14. SAMSUNSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 39.168 milyon TL
Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)
13. GAZİANTEP FK
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 39.168 milyon TL
Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)
12. KAYSERİSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 41.616 milyon TL
Toplam: 79.6 milyon TL (2.5 milyon euro)
11. ADANA DEMİRSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 41.616 milyon TL
Toplam: 79.6 milyon TL (2.5 milyon euro)
10. ÇAYKUR RİZESPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 44.064 milyon TL
Toplam: 82.1 milyon TL (2.6 milyon euro)
9. ANTALYASPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 45.288 milyon TL
Toplam: 83.3 milyon TL (2.7 milyon euro)
8. ALANYASPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 48.96 milyon TL
Toplam: 87 milyon TL (2.8 milyon euro)
7. SİVASSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 48.96 milyon TL
Toplam: 87 milyon TL (2.8 milyon euro)
6. KASIMPAŞA
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 48.96 milyon TL
Sezon Başarısı (İlk 6): 7.9 milyon TL
Toplam: 94.9 milyon TL (3 milyon euro)
5. BAŞAKŞEHİR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 52.632 milyon TL
Sezon Başarısı (İlk 6): 15.9 milyon TL
Şampiyonlar Payı: 3.375 milyon TL
Toplam: 109.9 milyon TL (3.5 milyon euro)
4. TRABZONSPOR
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 56.304 milyon TL
Sezon Başarısı (İlk 6): 23.9 milyon TL
Şampiyonlar Payı: 23.625 milyon TL
Toplam: 141.9 milyon TL (4.5 milyon euro)
3. BEŞİKTAŞ
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 56.304 milyon TL
Sezon Başarısı (İlk 6): 4 milyon TL
Şampiyonlar Payı: 54 milyon TL
Toplam: 145 milyon TL (4.6 milyon euro)
2. FENERBAHÇE
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 83.232 milyon TL
Sezon Başarısı (İlk 6): 31.8 milyon TL
Şampiyonlar Payı: 64.125 milyon TL
Toplam: 217.2 milyon TL (6.9 milyon euro)
1. GALATASARAY
Katılım Payı: 38.03 milyon TL
Performans: 84.456 milyon TL
Sezon Başarısı (İlk 6): 39.8 milyon TL
Şampiyonlar Payı: 77.625 milyon TL
Toplam: 239.9 milyon TL (7.7 milyon euro)
PREMIER LİG YAYIN GELİRLERİ
1. Manchester City: 176.2 milyon euro
2. Arsenal: 172.2 milyon euro
3. Liverpool: 168.3 milyon euro
4. Aston Villa: 164.3 milyon euro
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19. Burnley: 111.7 milyon euro
20. Sheffield United: 103.5 milyon euro