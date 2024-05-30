Süper Lig'de yayın gelirlerinden hangi takım, ne kadar kazandı? Premier Lig sonuncusu ile Türkiye şampiyonu arasındaki fark...

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Süper Lig'de 2023/24 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin elde ettiği yayın gelirleri belli oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinden en büyük payı alan kulüp oldu. Sarı-kırmızılı takımı, ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş takip etti. Aynı zamanda beş kulüp 100 milyon lira barajını aştı.

PREMIER LİG VE SÜPER LİG ARASINDAKİ DEV GELİR FARKI

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, yıllık 176.2 milyon euro TV yayını geliri ile Süper Lig takımlarına dağıtılan toplam 65.1 milyon euro paranın yaklaşık üç katından fazla kazandı. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar ise sadece 7.7 milyon euro kazanırken, Premier Lig'de sonuncu olup küme düşen Sheffield United'ın neredeyse 103.5 milyon euro ile 13 kat fazla gelir elde etmesi dikkat çekti. İşte detaylar...

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20. İSTANBULSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 18.36 milyon TL

Toplam: 56.4 milyon TL (1.8 milyon euro)

19. PENDİKSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 34.272 milyon TL

Toplam: 72.3 milyon TL (2.3 milyon euro)

18. FATİH KARAGÜMRÜK

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 36.72 milyon TL

Toplam: 74.8 milyon TL (2.4 milyon euro)

17. MKE ANKARAGÜCÜ

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 39.168 milyon TL

Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)

16. KONYASPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 39.168 milyon TL

Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)

15. HATAYSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 39.168 milyon TL

Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)

14. SAMSUNSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 39.168 milyon TL

Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)

13. GAZİANTEP FK

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 39.168 milyon TL

Toplam: 77.2 milyon TL (2.5 milyon euro)

12. KAYSERİSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 41.616 milyon TL

Toplam: 79.6 milyon TL (2.5 milyon euro)

11. ADANA DEMİRSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 41.616 milyon TL

Toplam: 79.6 milyon TL (2.5 milyon euro)

10. ÇAYKUR RİZESPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 44.064 milyon TL

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Toplam: 82.1 milyon TL (2.6 milyon euro)

9. ANTALYASPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 45.288 milyon TL

Toplam: 83.3 milyon TL (2.7 milyon euro)

8. ALANYASPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 48.96 milyon TL

Toplam: 87 milyon TL (2.8 milyon euro)

7. SİVASSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 48.96 milyon TL

Toplam: 87 milyon TL (2.8 milyon euro)

6. KASIMPAŞA

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 48.96 milyon TL

Sezon Başarısı (İlk 6): 7.9 milyon TL

Toplam: 94.9 milyon TL (3 milyon euro)

5. BAŞAKŞEHİR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 52.632 milyon TL

Sezon Başarısı (İlk 6): 15.9 milyon TL

Şampiyonlar Payı: 3.375 milyon TL

Toplam: 109.9 milyon TL (3.5 milyon euro)

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4. TRABZONSPOR

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 56.304 milyon TL

Sezon Başarısı (İlk 6): 23.9 milyon TL

Şampiyonlar Payı: 23.625 milyon TL

Toplam: 141.9 milyon TL (4.5 milyon euro)

3. BEŞİKTAŞ

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 56.304 milyon TL

Sezon Başarısı (İlk 6): 4 milyon TL

Şampiyonlar Payı: 54 milyon TL

Toplam: 145 milyon TL (4.6 milyon euro)

2. FENERBAHÇE

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 83.232 milyon TL

Sezon Başarısı (İlk 6): 31.8 milyon TL

Şampiyonlar Payı: 64.125 milyon TL

Toplam: 217.2 milyon TL (6.9 milyon euro)

1. GALATASARAY

Katılım Payı: 38.03 milyon TL

Performans: 84.456 milyon TL

Sezon Başarısı (İlk 6): 39.8 milyon TL

Şampiyonlar Payı: 77.625 milyon TL

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Toplam: 239.9 milyon TL (7.7 milyon euro)

PREMIER LİG YAYIN GELİRLERİ

1. Manchester City: 176.2 milyon euro

2. Arsenal: 172.2 milyon euro

3. Liverpool: 168.3 milyon euro

4. Aston Villa: 164.3 milyon euro

...

19. Burnley: 111.7 milyon euro

20. Sheffield United: 103.5 milyon euro