Süper Lig’de yayın gelirinde şampiyon Fenerbahçe

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Süper Lig’de 2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerin yayın gelirleri netleşti. Ligde yer alan 20 kulüp 67 ila 239 milyon TL arasında değişen rakamlarda gelir elde etti. Sporx’in yaptığı hesaplamaya göre sezonu 2. bitiren Fenerbahçe, 239 milyon TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, şampiyon Trabzon 202 milyon TL kazandı. 13. tamamlayan Galatasaray 193 milyon TL, 6. Beşiktaş ise 182 milyon TL’yi kasasına koydu.

Konyaspor 145 milyon TL kazandı

Dört büyüklerin ardından en fazla gelir elde eden kulüp, sezonu beşinci sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor oldu. 145 milyon lira kazanan yeşil beyazlıları, 137,5 milyon TL ile Medipol Başakşehir ve 120 milyon TL ile Aytemiz Alanyaspor takip etti. En az gelir elde eden kulüpler ise, puan cetvelinde son dört sırayı alarak küme düşen Çaykur Rizespor (83 milyon TL), Altay (82 milyon TL), Göztepe (76 milyon TL) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (67 milyon TL) oldu.

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Yayın geliri nasıl hesaplanıyor?

Yayın gelirinin yüzde 37’si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde dağıtılıyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46’si takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor. Alınan her galibiyette 2.97 milyon TL kazanan kulüpler, beraberliklerde bu miktarı bölüşüyor. Gelirin yüzde 6’si ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Buna göre Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11’i ise Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.