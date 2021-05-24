Süper Lig'de yabancı sayısı kararı! Nihat Özdemir Canlı yayında duyurdu...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, özellikle Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği yabancı oyuncu kuralını duyurdu. Özdemir, mevcut kuralın gelecek sezon da uygulanmaya devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

Geçen yıl alınan karar sonrası 8 yabancı oyuncunun sahada olacağı kuralı uygulamaya koymayı planladıklarını söyleyen Özdemir, ligde en çok yabancıyı Hatayspor'un kullandığını belirterek "Gelecek sezon için alınan bir karar vardı. 14 sözleşme yapabilecek ama en fazla 8 yabancı sahada olacaktı. Kulüplerden talep geldi. Pandemi nedeniyle 1 yıl öteledik bunu. Bu yılı konuşalım. Bu yıl neler olmuş? Oynanan tüm maçlarda yabancı ortalama 7.12. Şampiyon Beşiktaş, 8.48 yabancı ile oynamış. Galatasaray, 6.95 ile oynamış. Fenerbahçe, 5.5 ile oynamış. Trabzonspor 7.15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı sayısı ortalaması Hatayspor'da, 9.23. En az oynatan Göztepe olmuş, 4.98. Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi kutlamak lazım" dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ DEVAM ETSİN İSTİYOR"

Kulüpler Birliği'nin mevcut kuralın devamı yönünde talepte bulunduğunu ifade eden TFF Başkanı, "Bir de Altınordu'yu kutlamak lazım. Hiç yabancısı yok. Play-off finali oynuyor. Belki Süper Lig'e gelecek. Bu yıl ne yapacağız. Görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği mektup yazdı, aynen devam etsin diyor. 14 yabancı olsun diyor. Yarın öbür gün kararını vereceğiz. Kulüpler ile temas halindeyiz. 'Bunu yine uygulamayın, pandemi var, maliyetler artacak, Türk futbolcuların maliyetleri çok yükselecek, biz zaten mali olarak sıkıntıdayız' dediler. Bu öneriyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"SÜLEYMAN HURMA 'SİSTEM DEVAM ETSİN' DEDİ"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın örnek vererek kuralın devam etmesini istediğini açıklayan Nihat Özdemir, "Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor. Süleyman Hurma Bey'in futbol bilgisini takdir ederim. Takımı nereden nereye getirdi. Böyle düşünceler var. Doğru mu, olabilir. Yanlış mı bilemem. Düşüncelerini doğru bir şekilde aktarıyor. Bunun geniş platformda tartışılması lazım. Fenerbahçe 5.7'yle, Göztepe 4.8'le oynamış. Bunlara destek olmak lazım" ifadelerini kullandı.