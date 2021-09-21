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Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırı tartışması! Hamit Altıntop'un 2019 yılındaki sözleri ve kural tarihçemiz...

#Yabancı Kuralı#Türkiye Futbol Federasyonu Yabancı Kuralı#Tff Yabancı Sınırı
Süper Ligde yabancı oyuncu sınırı tartışması Hamit Altıntopun 2019 yılındaki sözleri ve kural tarihçemiz...

Türkiye'de her dönem tartışılan yabancı oyuncu kuralı, A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz için düzenlenen basın toplantısında da gündeme geldi. Nihat Özdemir, yabancı kuralındaki kademeli azalışın gelecek sezon da devam edeceğini ifade ederken Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop ile bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı. İşte Hamit Altıntop'un geçmiş dönemde yabancı kuralıyla ilgili sözleri ve 'yabancı sınırı' tarihçemiz...

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Spor Arena Detay - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, özellikle son dönemde tartışmalara neden olan yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulunurken kuralla ilgili herhangi bir değişiklik planlamadıklarını aktardı.

Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz için düzenlenen basın toplantısında, "Hocamız ve Hamit Altıntop ile bu kararı tekrar gözden geçireceğiz. Hamit'in görüşünü ve hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Sergen Hoca da bu karara alıştığını ve gelecek yıl da devam edip etmeyeceğini öğrenmek istediğini söyledi. Evet, gelecek yıl da 1 sayı düşerek devam edeceğiz." dedi.

Süper Ligde yabancı oyuncu sınırı tartışması Hamit Altıntopun 2019 yılındaki sözleri ve kural tarihçemiz...


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HAMİT ALTINTOP NE DEMİŞTİ?

2019 yılında TRT Spor'a konuşan Hamit Altıntop, "Herkes atıp tutuyor, sen 5 yabancı al. Kimse sana karışmıyor? Temelde çok pislik var, toz var. Kimse karışmıyor. Siz yabancı sınırlaması getirirseniz burada Türk futbolcu ister istemez daha güçlü olacak ama eli daha güçlü olacak. Ben buraya geldiğimde kalite istiyorum. Bizim üretmemiz gerekiyor. Al, 10 tane yabancı al istersen. Ancak önce üretmemiz gerekiyor, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Hocalarımızı, altyapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bizde bir kural değişiyor, 2 yıl sonra yine değişir herhalde." ifadelerini kullanmıştı.

2015 / 2016 SEZONU DÖNÜM NOKTASI

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TFF, 2015-2016 sezonunda 28 kişilik kadroların 14'ünün yerli, 14'ünün yabancı olabileceği uygulamayı yürürlüğe sokarken, takımların 14 yabancı isimden 11'nin sahada yer alabileceğini açıkladı. Kural, 2019-2020 sezonu sonuna kadar uygulamada kalırken daha sonra Süper Lig Kulüpleri, TFF'den yabancı oyuncu sayısının sezonun 2. yarısı için 14'ten 16'ya çıkmasını talep etti. TFF de kulüplerin isteğiyle yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için ise yabancı oyuncu kuralında kademeli olarak değişikliğe gideceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN YABANCI SINIRI TARİHİ

Süper Ligde yabancı oyuncu sınırı tartışması Hamit Altıntopun 2019 yılındaki sözleri ve kural tarihçemiz...



Süper Ligde yabancı oyuncu sınırı tartışması Hamit Altıntopun 2019 yılındaki sözleri ve kural tarihçemiz...


SALİH UÇAN'IN KIRMIZI KARTI KAFALARI KARIŞTIRDI

Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında sahaya 8 yabancıyla çıkan Beşiktaş'ta Salih Uçan kırmızı kartı sonrası kenarda ufak çaplı bir kriz çıkmıştı.

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Sergen Yalçın, Karagümrük maçında yaşanan o anla ilgili, "Salih atılınca 4. hakem bize 'Sahada 3 Türk olmalı' dedi. Biz de '8 yabancı olması gerekmiyor mu? 8 yabancı var işte sahada' dedik. Herkes bir şey söylemeye başladı. 5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun Necip'i sokalım oyuna dedim" ifadelerini kullandı.

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#Yabancı Kuralı#Türkiye Futbol Federasyonu Yabancı Kuralı#Tff Yabancı Sınırı