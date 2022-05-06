Süper Lig'de veda eden son takımlar belli oldu! Gaziantep FK kazanınca Altay ve Çaykur Rizespor veda etti

Haberin Devamı

Gaziantep'te oynanan mücadeleye ligde kalmak adına en az 1 puan parolasıyla çıkan Gaziantep FK, istediği sonucu alarak 43 puana yükseldi.

Gaziantep FK'nın puanını 43'e yükseltmesinin ardından ligin bitimine son 3 hafta kala Altay ile Çaykur Rizespor takımları küme düştü.

FARK 10 OLUNCA ŞANSLAR TÜKENDİ

Ligin bitimine 3 hafta kala Gaziantep FK ile puan farkı 10'a çıkan Altay ve Çaykur Rizespor'un matematiksel olarak da kümeye tutunma şansı kalmadı.

MALATYASPOR VE GÖZTEPE VEDA ETMİŞTİ

Daha önce lige veda eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından küme düşen son takımlar Altay ve Rizespor oldu.

2018-2019 sezonunda play-off finalinde karşılaştığı Hatayspor'u penaltı atışlarıyla mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırmayı başaran Gaziantep FK ise bir kez daha Süper Lig'de tutunmayı başardı.

Haberin Devamı

ALTAY, 18 YIL SONRA SÜPER LİG'E YÜKSELMİŞTİ

Geçen sezon play-off'ta Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmüştü.

İzmir temsilcisi; 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Daha önce Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'la aynı başarıyı göstermişti.

ÇAYKUR RİZESPOR TOPLAMDA 6 KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, toplamda 6. kez Süper Lig vizesi aldı.

GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

23. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtardı.

25. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Haberin Devamı

26. dakikada yapılan santra sonrası topla buluşan Maxim, rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar girdikten sonra yerden vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada yapılan orta sonrası Lung almak isterken sahipsiz kalan topu ağlara gönderin Maxim'in golü kaleciye faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

45. dakikada Gaziantep FK'nın sol çaprazdan Mirza Cihan ile kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

51. dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in ortasında topu önünde bulan Ertuğrul Ersoy'un vuruşu az farkla auta çıktı.

54. dakikada orta alandan gelişen Kayserispor atağında Abdulkadir Parkmak'ın ara pasında topla buluşan Carole'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Günay kurtardı.

Haberin Devamı

58. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Emrah’ın çaprazdan şutu direkten döndü.

76. dakikada Gaziantep FK sağ taraftan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Maxim'in ortasında topa iyi yükselen Sagal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı