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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 07:15,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu şaşırttı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri değişti...

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Süper Lig'de VAR'sız puan durumu şaşırttı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri değişti...

Süper Lig'de VAR uygulaması son günlerde tartışma konusu. Peki ya VAR olmasaydı? Eski hakem Dneiz Çoban, VAR'sız puan durumu tablosunu hazırladı.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Başakşehir - Beşiktaş maçıyla başlarken, şampiyonluk ve kümede kalma yarışında birbirinden kritik maçlar oynanıyor..

21 haftası geride kalan Süper Lig'de liderlik koltuğunda Sivasspor otururken, 1 maçı eksik Trabzonspor, Yiğidolar'ı takibini sürdürüyor. Başakşehir, Alanyaspor, Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş, zirve iddialarını sürdürken, alt sıralar bir hayli karışık.

Hakem hataları her hafta tartışılmaya devam ederken, puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Peki, VAR olmasaydı 21.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

İşte sıralama:

Süper Ligde VARsız puan durumu şaşırttı Fenerbahçe ve Galatasarayın yeri değişti...


(Fanatik)

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