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Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Beşiktaş'tan tepki! "Anlayamadık!"

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#Süper Lig#Beşiktaş#Gaziantep Fk
Süper Ligde VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Beşiktaştan tepki Anlayamadık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 18:30

Süper Lig'de 15. haftada oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklamasının ardından her iki kulüpten açıklama geldi.

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Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon sonrası VAR kayıtları açıklanırken iki kulüpten de tepki geldi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım! Birazdan… 'Şiddet yok abartıyor' Hakem yorumu, 'Ofsaytımsı' Hakem yorumu değil" ifadelerine yer verildi. 

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ise "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan’ın yorumu: “ABARTIYOR ABİ!” Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

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GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda maç daha bitmeden gündeme oturmuştu. Beşiktaş forması giyen N'Koudou, ikili mücadeleye girdiği rakibi Kitsiou'ya yaptığı hareket neticesinde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Müsabakanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ın sarı kartına başvurması üzerine VAR'dan izleme çağrısı yapılmış ancak Karaoğlan, pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek sarı kartla devam etmişti. Bu karar, karşılaşmanın önüne geçmiş ve günlerce tartışılmıştı.

 

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#Süper Lig#Beşiktaş#Gaziantep Fk

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