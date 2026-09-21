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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Ugochukwu'nın kırmızısı ve Beşiktaş'ın penaltısı...

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#Süper Lig#Trabzonspor-Galatasaray#Amedspor-Beşiktaş
Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Ugochukwunın kırmızısı ve Beşiktaşın penaltısı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 20:28

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü ve Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonları yer aldı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Ugochukwunın kırmızısı ve Beşiktaşın penaltısı...

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

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AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Ugochukwunın kırmızısı ve Beşiktaşın penaltısı...

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#Süper Lig#Trabzonspor-Galatasaray#Amedspor-Beşiktaş

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