Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Ugochukwu'nın kırmızısı ve Beşiktaş'ın penaltısı...

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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü ve Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonları yer aldı.
VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."