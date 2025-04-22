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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın iptal edilen, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı...

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Galatasarayın iptal edilen, Fenerbahçenin kazandığı penaltı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 20:13

Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı.

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Süper Lig'de 32. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

 Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle;

GALATASARAY - BODRUM FK

VAR: "Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale."

Hakem: "Ekrandayım. Topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok, penaltıyı iptal edeceğim. Beyaz takım için hakem atışı vereceğim."

VAR: "Kaleci için, kaleci için. Bölgenin içinde yani tamam doğru."

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

VAR: "Oğuzhan, sana potansiyel penaltı sebebiyle inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam, geliyorum."

VAR: "Yani ilk görüntüyü görmek istiyorum. Evet. Şimdi dışını görüyorsun. Vücutla beraber başka açınız var mı? Kol benim için vücudun dışında."

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Operatör: "Evet. Açık."

VAR: "Gördüğün şey ilk temas noktası."

Hakem: "Şimdi geldim, şimdi geldim. Tamam."

VAR: "Tamam, önce temas noktasını görüyorsun. Şimdi ağır çekimi görüyorsun."

VAR: "Şimdi başka bir açıyı görüyorsun."

Hakem: "Başka bir açı istiyorum."

VAR: "Arkadan başka bir açımız var."

Hakem: "Topa vuran kim?"

VAR: "Hücum oyuncusu. Topa hücum oyuncusu vurdu. Bak."

Hakem: "Tamam gördüm. Penaltı vereceğim, kart yok."

VAR: "Doğru, doğru."

Hakem: "Teşekkürler."

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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