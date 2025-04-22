Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın iptal edilen, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı...

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Süper Lig'de 32. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle;
GALATASARAY - BODRUM FK
VAR: "Mehmet, sana sahada inceleme öneriyorum. 21 numaralı oyuncu topla oynuyor. Açıkça bu faul değil. Doğru bir müdahale."
Hakem: "Ekrandayım. Topla oynayan defans oyuncusu. Yani burada faul yok, penaltıyı iptal edeceğim. Beyaz takım için hakem atışı vereceğim."
VAR: "Kaleci için, kaleci için. Bölgenin içinde yani tamam doğru."
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
VAR: "Oğuzhan, sana potansiyel penaltı sebebiyle inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam, geliyorum."
VAR: "Yani ilk görüntüyü görmek istiyorum. Evet. Şimdi dışını görüyorsun. Vücutla beraber başka açınız var mı? Kol benim için vücudun dışında."
Operatör: "Evet. Açık."
VAR: "Gördüğün şey ilk temas noktası."
Hakem: "Şimdi geldim, şimdi geldim. Tamam."
VAR: "Tamam, önce temas noktasını görüyorsun. Şimdi ağır çekimi görüyorsun."
VAR: "Şimdi başka bir açıyı görüyorsun."
Hakem: "Başka bir açı istiyorum."
VAR: "Arkadan başka bir açımız var."
Hakem: "Topa vuran kim?"
VAR: "Hücum oyuncusu. Topa hücum oyuncusu vurdu. Bak."
Hakem: "Tamam gördüm. Penaltı vereceğim, kart yok."
VAR: "Doğru, doğru."
Hakem: "Teşekkürler."