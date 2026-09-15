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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi?

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#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray
Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Galatasaray ve Beşiktaşın golü neden iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 20:14

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Beşiktaş'ın Erzurumspor FK maçında, Galatasaray'ın ise Kocaelispor karşısında iptal edilen golleri yer aldı.

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GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Galatasaray ve Beşiktaşın golü neden iptal edildi

• VAR: Atilla, sahada inceleme öneriyorum.
• Atilla Karaoğlan: Geldim.
• VAR: Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?
• Atilla Karaoğlan: Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında.
• VAR: Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci.
• VAR: Oyuncu sonra vuruyor topa.
• Atilla Karaoğlan: Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal.
• VAR: Katılıyorum.

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BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Galatasaray ve Beşiktaşın golü neden iptal edildi

• Gürcan Hasova: Ekrandayım.
• VAR: Savunmacı tarafından temas noktası burası.
• VAR: Biraz oynatıyorum.
• Gürcan Hasova: Bu temas anı değil mi?
• Gürcan Hasova: Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.
• VAR: Evet. Atağın başladığı yer burası.
• VAR: Sonra şunu göstereceğiz sana.
• Gürcan Hasova: Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali.
• Gürcan Hasova: Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim.
• VAR: Kontrol tamamlandı.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Galatasaray

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