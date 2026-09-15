Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın golü neden iptal edildi?

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken, oynanan maçlarda VAR monitöründe inceleme istenen pozisyonların kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayına verdiği kayıtlarda Beşiktaş'ın Erzurumspor FK maçında, Galatasaray'ın ise Kocaelispor karşısında iptal edilen golleri yer aldı.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ





• VAR: Atilla, sahada inceleme öneriyorum.

• Atilla Karaoğlan: Geldim.

• VAR: Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?

• Atilla Karaoğlan: Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında.

• VAR: Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci.

• VAR: Oyuncu sonra vuruyor topa.

• Atilla Karaoğlan: Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal.

• VAR: Katılıyorum.

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BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ





• Gürcan Hasova: Ekrandayım.

• VAR: Savunmacı tarafından temas noktası burası.

• VAR: Biraz oynatıyorum.

• Gürcan Hasova: Bu temas anı değil mi?

• Gürcan Hasova: Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.

• VAR: Evet. Atağın başladığı yer burası.

• VAR: Sonra şunu göstereceğiz sana.

• Gürcan Hasova: Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali.

• Gürcan Hasova: Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim.

• VAR: Kontrol tamamlandı.