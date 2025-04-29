Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın kazandığı penaltı...

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Süper Lig'de 32. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle;

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR

VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Penaltı alanının içinde

Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Ekrandayım tamam.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Tamam, gördüm eli net şekilde açık.

VAR: Kol vücuttan uzakta.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Benim son kararım penaltı, kart yok.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

VAR: Direnç sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel el faulü nedeniyle.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Ekrandayım.

VAR: Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim.

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TRABZONSPOR - ALANYASPOR

VAR: Ali, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama 7 numara.

Hakem Ali Şansalan: Tamam.

VAR: Şimdi, kontak noktası. Top uzak mesafeden geliyor. O, topun bu bölgeden geldiğini biliyor. Kol vücudun dışına uzandı.

Hakem Ali Şansalan: Temas noktası dur dur, geri geri. Tamam dur, yakınlaş. Yakınlaş, lütfen.

VAR: Yakınlaşıyor, tamam.

Hakem Ali Şansalan: Temas noktası, başka açı.,

VAR: Tamam, işte burada.

Ali Şansalan: Tamam.