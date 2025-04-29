Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın kazandığı penaltı...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 32. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle;
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR
VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Penaltı alanının içinde
Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Ekrandayım tamam.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Tamam, gördüm eli net şekilde açık.
VAR: Kol vücuttan uzakta.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Benim son kararım penaltı, kart yok.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
VAR: Direnç sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel el faulü nedeniyle.
Hakem Direnç Tonusluoğlu: Ekrandayım.
VAR: Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin.
Hakem Direnç Tonusluoğlu: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR
VAR: Ali, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama 7 numara.
Hakem Ali Şansalan: Tamam.
VAR: Şimdi, kontak noktası. Top uzak mesafeden geliyor. O, topun bu bölgeden geldiğini biliyor. Kol vücudun dışına uzandı.
Hakem Ali Şansalan: Temas noktası dur dur, geri geri. Tamam dur, yakınlaş. Yakınlaş, lütfen.
VAR: Yakınlaşıyor, tamam.
Hakem Ali Şansalan: Temas noktası, başka açı.,
VAR: Tamam, işte burada.
Ali Şansalan: Tamam.