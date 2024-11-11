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Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin ilk golü ve kazandığı penaltı ile Galatasaray aleyhine çalınan penaltı...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçenin ilk golü ve kazandığı penaltı ile Galatasaray aleyhine çalınan penaltı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 20:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Sivasspor ve Galatasaray - Samsunspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarında tartışmalı pozisyonlara ait konuşmalar yayınlandı.

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Süper Lig'in 12. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, tartışmalı Fenerbahçe - Sivasspor ve Galatasaray - Samsunspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

SAMSUNSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

VAR (Emre Kargın): "Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde."

VAR (Emre Kargın): "Doğrudur."

Halil Umut Meler: "Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna."

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçenin ilk golü ve kazandığı penaltı ile Galatasaray aleyhine çalınan penaltı...

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FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

VAR (Sarper Barış Saka): "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."

Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?

VAR (Sarper Barış Saka): "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."

Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"

VAR (Sarper Barış Saka): "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"

Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."

VAR (Sarper Barış Saka): "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçenin ilk golü ve kazandığı penaltı ile Galatasaray aleyhine çalınan penaltı...

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

VAR (Sarper Barış Saka): "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim."

Kadir Sağlam: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..."

VAR (Sarper Barış Saka): "Bir de pilottan gösteriyorum."

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Kadir Sağlam: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye."

VAR (Sarper Barış Saka): "Doğrudur."

Süper Ligde VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçenin ilk golü ve kazandığı penaltı ile Galatasaray aleyhine çalınan penaltı...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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