Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş'ın penaltısı...

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TFF, Süper Lig’in 37. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- İstanbulspor - Sivasspor müsabakasının 64. dakikasında köşe vuruşu sonrası hakem Ömer Faruk Turtay, elle oynama belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Turtay, penaltıyı iptal ederek köşe vuruşu kararı verdi.

- Beşiktaş - Hatayspor maçının 90+3. dakikasında ev sahibi ekibin köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Salih Uçan'a yapılan müdahale için VAR, potansiyel penaltı kararı için hakem Cihan Aydın'a uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Aydın, Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Gaziantep FK - Fatih Karagümrük karşılaşmasının 53. dakikasında Ceccherini'nin Markovic'e yaptığı müdahale sonrası hakem Zorbay Küçük sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Küçük, sarı kartı iptal ederek Ceccherini'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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- Kayserispor - Konyaspor mücadelesinin 14. dakikasında duran topta Uğurcan'ın yerde kalması sonrası VAR hakem Halil Umut Meler'e uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Meler, Duckens Nazon'un kural dışı hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.