Süper Lig'de VAR kaydı açıklandı! Fenerbahçe'nin penaltısı iptal edilmişti

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TFF, Süper Lig’in 14. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:

Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçındaki VAR diyaloğu:

VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Tamam mı? Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, temas noktasında omzuna geldiğini görüyorum. Başka açı var mı?"

VAR: "Bir açım daha var."

Hakem: "Tamam, gördüm yeterli. Teşekkür ederim."