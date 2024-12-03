×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de VAR kaydı açıklandı! Fenerbahçe'nin penaltısı iptal edilmişti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#VAR#Süper Lig
Süper Ligde VAR kaydı açıklandı Fenerbahçenin penaltısı iptal edilmişti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 20:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının VAR kaydını açıkladı.

Haberin Devamı

TFF, Süper Lig’in 14. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:

Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçındaki VAR diyaloğu:

VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Tamam mı? Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, temas noktasında omzuna geldiğini görüyorum. Başka açı var mı?"

VAR: "Bir açım daha var."

Hakem: "Tamam, gördüm yeterli. Teşekkür ederim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#VAR#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!