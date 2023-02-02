Süper Lig'de üç maçtır kazanan Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor karşısında

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam Adana Demirspor’a konuk olacak. Yeni Adana Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı lacivertlilerde sakat olan Pedro, Serdar Aziz ile cezalı Crespo yok. Sahasında hiç yenilmeyen Demirspor’da ise sakatlığı bulunan Gulbrandsen oynamayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan 44 puanlı Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Kadroda olmayan Serdar Aziz’in dışında Gustavo, Szalai, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Batshuayi ve Emre Mor bugün sarı kart görürlerse cezalı olacak.