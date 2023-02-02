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Süper Lig'de üç maçtır kazanan Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor karşısında

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Süper Ligde üç maçtır kazanan Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor karşısında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam Adana Demirspor’a konuk olacak. Yeni Adana Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı lacivertlilerde sakat olan Pedro, Serdar Aziz ile cezalı Crespo yok. Sahasında hiç yenilmeyen Demirspor’da ise sakatlığı bulunan Gulbrandsen oynamayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan 44 puanlı Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Kadroda olmayan Serdar Aziz’in dışında Gustavo, Szalai, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Batshuayi ve Emre Mor bugün sarı kart görürlerse cezalı olacak.

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Süper Ligde üç maçtır kazanan Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor karşısında

 

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

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