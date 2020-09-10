Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? Transferde son 25 gün!

Süper Lig, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması ve Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük'ün yükselmesiyle yeni sezonda 21 takımla oynanacak. Gözler şimdi yeni sezon öncesi transferlerin biteceği o tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Süper Lig'de sezon yarın başlarken birinci transfer dönemi ise 25 gün sonra bitecek. Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

MAÇLAR 20 STATTA OYNANACAK

Süper Lig'de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 statta oynayacak.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı 76 bin 761 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Atakaş Hatayspor'un sezonun ilk yarısında maçlarını yapacağı Antakya Atatürk Stadı 5 bin 583 kişiliyle en az kapasiteli stat durumunda.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle ligin ilk haftasındaki maçını Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda oynayacak Atakaş Hatayspor, sezonun ikinci yarısında yapımı süren 25 bin kişilik yeni stadına taşınmayı hedefliyor.