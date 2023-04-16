Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş 100. kez karşılaşıyor! Derelioğlu ve Güneş'in 11'leri netleşti

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Spor Toto Süper Lig’de son beş maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, sıkıntılı günler geçiren son şampiyon Trabzonspor’a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele 20.30’da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan’ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Beşiktaş bu sezon ilk kez 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalamak isterken son 3 resmi maçını kaybeden Trabzonspor kötü gidişe ‘dur’ deme amacında...

N’KOUDOU 6 MAÇ SONRA KADROYA ALINDI

Yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ın döneminde oynadığı 3 resmi maçı da yitiren Trabzonspor, sahaya teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak. Karadeniz ekibinde Dorukhan ve Serkan’ın sakatlıkları sürerken Abdülkadir ve Visca’nın oynama ihtimalinin az olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ta ise sakatlığı bulunan Cenk ve Tayyip Talha ile cezalı Hadziahmetovic yok. Kartal’da N’Koudou, 6 maç aradan sonra kadroya alındı. Ligde günün diğer karşılaşmasında Giresunspor, saat 16.00’da Sivasspor’u ağırlayacak. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.

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