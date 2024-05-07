Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Bu sezon tarihe geçti

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Trendyol Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı devam ediyor. Bu sezon toplamda 26 teknik adam sezon sonunu göremedi. Böylelikle lig tarihinde bir sezonda en çok teknik direktör değişikliği yaşanan ikinci sezon oldu.



Sezon başlangıcında 5 olan yabancı teknik adam sayısı ise, ligde kalan son 3 haftaya girilirken 1'e düştü. Samsunspor dışındaki diğer 19 takımın tamamı yerli antrenörlere emanet edilirken, ligin 8. haftasında göreve gelen Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ise hala Karadeniz ekibinin başında görev yapıyor.



Ligde yabancı teknik direktörün çalıştırdığı tek takım Samsunspor kaldı.

İLK AYRILIK EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GELDİ

Süper Lig'deki ilk teknik direktör değişikliği, Başakşehir'de gerçekleşti.. Sezona istenilen başlangıcı yapamayan Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırarak, Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi.



SON AYRILIK HATAYSPOR'DA YAŞANDI



Süper Lig'de son teknik adam değişikliği ise Hatayspor'da yaşandı. Volkan Demirel önderliğinde 34 haftada 7 galibiyet, 12 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan Hatayspor ligde 33 puanla bitime 4 hafta kala 18. sırada yer alıyordu.

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SERGEN YALÇIN DA AYRILIĞI AÇIKLADI

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 35.haftasındaki Pendikspor karşılaşmasının ardından katıldığı basın toplantısında sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.



EN ÇOK BEŞİKTAŞ DEĞİŞİME GİTTİ



Beşiktaş ise sezona Şenol Güneş ile başladı ancak alınan sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrılırken, Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz ile yola devam edildi. Siyah-beyazlılarda daha sonra Yılmaz'la yol ayrımı yaşandı ve takım Rıza Çalımbay'a emanet edildi. İşler umduğu gibi gitmeyince ardından Fernando Santos'la anlaşıldı ancak Portekizli teknik adamda yaralara merhem olamadı. Kartal, şu anda sezona Serdar Topraktepe ile devam ediyor. Böylelikle bir sezonda 5 farklı teknik direktörle çalışan siyah-beyazlılar ilginç bir istatisliğe imza atmış oldu.

SADECE 3 TAKIM AYNI TEKNİK ADAMLA DEVAM EDİYOR

Galatasaray (Okan Buruk), Fenerbahçe (İsmail Kartal) ve Rizespor (İlhan Palut), sezona başladığı teknik adamla yoluna devam ediyor.



TARİHE GEÇEN SEZON

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Süper Lig'de en çok teknik direktör değişilen sezonlar:

2020/21: 40

2023/24: 26

1988/89: 24

2021/22: 24

2008/09: 23

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Emre Belözoğlu -Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

Osman Özköylü - Pendikspor

Nenad Bjelica - Trabzonspor

Aleksandar Stanojevic - Konyaspor

Ömer Erdoğan - Alanyaspor

Kemal Özdeş - Kasımpaşa

Patrick Kluivert - Adana Demirspor

Alparslan Erdem - Fatih Karagümrük

Rıza Çalımbay - Beşiktaş

Nuri Şahin - Antalyaspor

Servet Çetin - Sivasspor

Hakan Keleş - Konyaspor

Hakan Yakın - İstanbulspor

Recep Uçar - Kaysersispor

Ivo Vieira - Pendikspor

Marius Sumudica - Gaziantep Fk

Shota Arveladze - Fatih Karagümrük

Fernando Santos - Beşiktaş

Fahrudin Omerovic - Konyaspor

Volkan Demirel - Hatayspor