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Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor
Süper Ligde teknik direktör kıyımı 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 20:57

9. haftası geride kalan Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la yollarını ayırmasının ardından ligde teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 7'ye yükseldi.

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Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken Gaziantep FK, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Çorum FK, Eyüpspor ve Fenerbahçe teknik direktör değişikliğine gitti.

Sezonun ilk teknik direktör ayrılığı Gaziantep FK'da yaşandı. Gaziantep temsilcisi, 3'üncü haftanın ardından Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırarak Orhan Ak'ı takımın başına getirdi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılırken, bordo-mavili ekip Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşma sağladı. Samsunspor ise sezona başladığı Thorsten Fink'in yerine Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'ya takımı emanet etti.

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine Bernd Storck getirildi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ise geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yollarını ayırdı. Çorum temsilcisi, Uçar'ın yerine Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı.

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Eyüpspor'da ise Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından Özhan Pulat ile yollar ayrıldı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi.

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SON AYRILIK FENERBAHÇE'DE YAŞANDI

Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden son takım Fenerbahçe oldu. Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sezon başında göreve getirdiği İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bu ayrılığın ardından Süper Lig'de sezonun ilk 9 haftasında teknik direktörünü değiştiren takım sayısı 7'ye yükseldi.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor

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