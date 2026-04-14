Süper Lig'de tarih lider dinlemiyor! 10 takım hayal kırıklığı yaşadı

Ligde kalan 5 haftada G.Saray ile F.Bahçe arasındaki puan farkı 2’ye inerken herkesin merak ettiği konu sezon sonunda yarışı kimin önde geçeceği. Transfermarkt’ın yaptığı analize göre 2 puanlık farkla son viraja önde girmek her zaman yeterli olmuyor. Süper Lig tarihi bunun birçok örneği ile dolu..

TRABZONSPOR AVERAJLA FENERBAHÇE’YE GEÇiLDi

· 2018-2019: Başakşehir son 5 haftaya 3 puan farkla lider olarak girdi. Galatasaray 2 puan farkla (69-67) şampiyonluğa uzanan takım oldu.

· 2010-2011: Trabzonspor 69 puanla, 67 puanlı F.Bahçe’nin önündeydi. 82 puanlı 2 takımdan averajla F.Bahçe ipi önde geçti.

· 2008-2009: Sivasspor 29. hafta sonunda 1 puanlık avantaja sahipti. Beşiktaş rakibine 5 puan fark atarak sezonu zirvede bitirdi.

G.SARAY 66-64’TEN GELiP F.BAHÇE’Yi GERiDE BIRAKTI

· 2007-2008: Bu sezonki gibi tablonun tam tersi söz konusuydu. F.Bahçe 66, G.Saray 64 puandaydı. Son gülen Cimbom (79-73) oldu.

· 2005-2006: 71’er puanlı 2 takımdan F.Bahçe averajla G.Saray’ın önündeydi. Sarı kırmızılılar 2 puan (83-81) farkla şampiyon oldu.

1995-96’DA F.BAHÇE’DEN TRABZON’A BÜYÜK ŞOK

· 1997-1998: 60 puana sahip F.Bahçe averajla liderlik koltuğunda oturuyordu. G.Saray sezon sonu 4 puan (75-71) farkla zirveye çıktı.

· 1995-1996: Trabzon 73, F.Bahçe 69 puandaydı. Geriden gelen Kanarya önce arayı kapattı sonra 2 puan farkla (84-82) kupayı aldı.

BEŞiKTAŞ 2 EZELi RAKiBiNE DE GEÇiLDi

· 1986-1987: Beşiktaş ile G.Saray puan puana (46-46) son viraja girdi. Ancak kalan bölümde sarı kırmızılılar, ezeli rakibine 54-53 üstünlük kurmayı başardı.

· 1984-1985: Beşiktaş bitime 5 hafta kalan F.Bahçe’nin 1 puan (42-41) önündeydi. 50’şer puanlı 2 takımdan gülen Kanarya oldu.

· 1981-1982: Trabzonspor, Beşiktaş’a karşı 37’ye 36 avantajlı olan takımdı. Ancak şampiyonluğu 44-43’ye Kartal kazandı.