Süper Lig'de süper pazar! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri

Lider Galatasaray Rizespor deplasmanında, Beşiktaş da Alanya önünde 3 puan arayacak.

Süper Lig’de bugün iki şampiyonluk adayı birden sahaya çıkacak. İlk olarak lider Galatasaray, Çaykur Rize deplasmanında mücadele edecek. Çaykur Didi Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Sarı kırmızılı ekipte Leroy Sane, Arda Ünyay sakatlıkları, Mario Lemina sarı kart cezası nedeniyle Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Sakat olan Ahmed Kutucu’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir. Sacha Boey ve Can Armando Güner de takımla Rize’ye gitseler de forma giymeleri düşük olasılık görülüyor.

Muhtemel 11'ler;

ÇAYKUR Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Barış, Sara, Lang, Osimhen.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR

Tüpraş Stadı’nda 20.00’de başlayacak maçta Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ev sahibi takımda kırmızı kart cezalısı Asllani ile sarı kart cezalısı Toure yok. Yeni transferler Hyeon-gyu Oh ile Emmanuel Agbadou’nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Siyah beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Olaitan, Cerny, Oh.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Florent, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan, Güven, Hwang.

2 MAÇ DAHA VAR

EYÜP- BAŞAKŞEHiR;

SAAT: 14.30
STAT: R.Tayyip Erdoğan
HAKEM: H. Umut Meler

KONYASPOR-GÖZTEPE;

SAAT: 17.00
STAT: MEDAŞ Konya BB
HAKEM: Yasin Kol

