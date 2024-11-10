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Süper Lig'de süper pazar!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Beşiktaş
Süper Ligde süper pazar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:00

G.Saray, Samsun’u devirip liderliğini pekiştirmeye çalışacak. F.Bahçe, Sivas’ı yenip takibi sürdürmek, son 2 maçını kaybeden Beşiktaş da Başakşehir’le moral bulmak istiyor.

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Avrupa Ligi’nde Tottenham galibiyetiyle büyük moral bulan lider G.Saray bugün takipçisi Samsun’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 16.00’da başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler. Sezonu kapatan Icardi ile sarı kart cezalısı Kaan Ayhan bugün forma giyemeyecek.

Süper Ligde süper pazar

JOSE MOURINHO'SUZ KANARYA, SİVASSPOR'A KARŞI

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda 19.00’da karşılaşacağı Sivas’ı yenip hem yara sarmak hem de G.Saray’ın olası bir puan kaybında farkı kapatma fırsatını da kaçırmak istemiyor. Cezalı olan Jose Mourinho’nun yanı sıra sakatlıkları süren Oosterwolde, Cengiz ve İrfan Can bugün yok.

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Süper Ligde süper pazar

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İKİ EKSİKLİ KARTAL, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA

Ligde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, hafta içi Avrupa’da Malmö’yü devirmiş olmanın verdiği moralle kötü gidişe Başakşehir deplasmanında ‘dur’ deme amacında. Kartal’da sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, bugün sahada olamayacak.

Süper Ligde süper pazar

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Beşiktaş

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