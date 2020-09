Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Ligde sezon, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.



Süper Lig'de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü'nün iç saha müsabakalarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.



Yeni sezonda lig müsabakaları 14 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile Ankara'dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.



- En fazla seyirci kapasiteli statlar



Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında, Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.



Ligi yeni takımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezonlarda iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig'in stat kriterlerini karşılamıyor. Bundan dolayı İstanbul temsilcisinin iç saha karşılaşmalarına UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.



Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.



Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.



- En az kapasiteli statlar



Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, Antakya Atatürk Stadı sahip.



Ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un maçlarını oynayacağı stadın, 5 bin 583 kişilik kapasitesi bulunuyor. Akdeniz temsilcisi, sezon içinde şehirde yapımı süren yeni stada geçecek. Gerçekleştirilecek taşınmayla Hatayspor'un iç saha maçlarını oynadığı stadın kapasitesi 25 bine yükselecek.



Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda. Hatay'daki yeni stadın açılmasıyla Alanya, Süper Lig'in en az kapasiteli stadına sahip olacak.



- Modern statlar



Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen modern statlarda oynanacak.



Bu yılın başında hizmete giren Ankara'daki Eryaman Stadı ile İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.



İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı ile Denizli'deki Atatürk Stadı, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı, son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.



1950 yılında yapılan Hatay'daki Antakya Atatürk Stadı ise Süper Lig'in en eski tesisi olarak dikkati çekiyor. Şehirde yapımı süren yeni stadın tamamlanarak hizmete girmesiyle ligde modern olmayan stat kalmayacak.



- Statlar



Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:



Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı



Alanyaspor Bahçeşehir Okulları 10.128 2011

Antalyaspor Antalya 32.537 2015

Beşiktaş Vodafone Park 41.188 2016

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kazım Karabekir 21.374 2010

Çaykur Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009

Denizlispor Denizli Atatürk 18.745 2019

Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 76.761 2002

Fenerbahçe Ülker 47.834 2006

Galatasaray Türk Telekom 52.223 2011

Gazişehir FK Kalyon 33.502 2017

Gençlerbirliği Ankara Eryaman 20.560 2019

Göztepe Gürsel Aksel 19.713 2020

Hatayspor Antakya Atatürk 5.583 1950

Medipol Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014

Kayserispor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 32.864 2009

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010

Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye 42.000 2014

MKE Ankaragücü Ankara Eryaman 20.560 2019

Sivasspor Yeni 4 Eylül 27.532 2016

Trabzonspor Medical Park 40.782 2016

Yeni Malatyaspor Yeni Malatya 25.745 2017



Not: Stat kapasitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.