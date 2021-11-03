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Süper Lig'de sponsor bereketi! Anadolu, 4 büyükleri katladı...

#Süper Lig#Sponsorluk#Konyaspor
Süper Ligde sponsor bereketi Anadolu, 4 büyükleri katladı...
Adil Demirçubuk

Süper Lig'de en fazla sponsora sahip kulüp İttifak Holding Konyaspor. 54 firmayla sponsorluk anlaşması yapan Konyaspor’u, 48 destekçi ile Gaziantep ve Öznur Kablo Yeni Malatya izliyor. Sponsor sayıları birbirlerine çok yakın olan 4 büyüklerin ise ortalama 20 destekçisi bulunuyor.

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Dijital dergi Spor Arena Plus’ın kasım sayısında; Süper Lig’de mücadele eden 20 kulübün 2021-22 sezonunda yaptığı bütün sponsorluk anlaşmalarını ortaya koyan detaylı bir araştırma yayımlandı.

Anasponsor İletişim Danışmanlığı tarafından hazırlanan dosya, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un sponsor sayısında, ‘4 büyükler’ diye tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u 2’ye katladığını gösterdi. Tamamı Spor Arena Plus’ta yer alan araştırmada öne çıkan maddeler şöyle:

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366 FARKLI MARKAYLA 580 ADET ANLAŞMA

Süper Lig kulüpleri 366 farklı marka ile toplamda 580 adet sponsorluk anlaşması yaptı. Geçtiğimiz yıla göre toplam sponsorluk sayısı %23, marka sayısı %18 oranında arttı.

KONYASPOR 3 YILDIR ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMIYOR

Süper Lig’de en fazla sponsora sahip olan kulüp, İttifak Holding Konyaspor. Son 3 yıldır bu unvanı kimseye kaptırmayan yeşil beyazlıların tam 54 destekçisi bulunuyor.

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‘Sponsor Ligi’nin değişmeyen şampiyonu Konyaspor’u, 48’er sponsorla Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor izliyor. Fraport TV Antalyaspor ise 42 destekçi ile üçüncü sırada.

Süper Ligde sponsor bereketi Anadolu, 4 büyükleri katladı...

ŞAMPİYONLAR ÇOK GERİDE KALDI

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri 4 büyüklerle ilgili... Sponsor sayıları birbirine çok yakın olan bu kulüplerden Beşiktaş 24, Galatasaray 22, Fenerbahçe 21, Trabzonspor 19 anlaşma yapmış durumda.

Süper Ligde sponsor bereketi Anadolu, 4 büyükleri katladı...

FORMALARI 9 FARKLI MARKA ÜRETİYOR

Adidas, Bilcee, Macron, New Balance, Nike, Puma, Uhlsport, Umbro ve Wulfz firmaları ile toplamda 9 farklı marka, Süper Lig’deki 20 takımın tedarik sponsorluğunu üstleniyor.

NIKE 7 TAKIMLA LİDER

2021-22 sezonunda Nike firması 7, Puma ve Macron 3’er, New Balance 2, adidas, Bilcee, Uhlsport, Umbro ve Wulfz markaları 1’er takımın forma tedarik sponsorluğunu yapıyor.

Süper Ligde sponsor bereketi Anadolu, 4 büyükleri katladı...

YİYECEK-İÇECEK FİRMALARI ZİRVEDE

Sektörel bazda Süper Lig kulüplerine en fazla destek desteği yiyecek-içecek sektörü (76 anlaşma) veriyor. Yiyecek-içecek firmalarını, hizmet (64), sanayi (59), hazır giyim (48), enerji (44), sağlık (41), inşaat-yapı (39) ve bahis (31) sektörleri izliyor.

Süper Ligde sponsor bereketi Anadolu, 4 büyükleri katladı...

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#Süper Lig#Sponsorluk#Konyaspor

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