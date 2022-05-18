Süper Lig’de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Sezonun 38’inci ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:



20 MAYIS CUMA



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol



20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın



21 MAYIS CUMARTESİ



16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay



16.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka



19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



22 MAYIS PAZAR



16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus



19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek



19.00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık