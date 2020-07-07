Süper Lig'de son durum nasıl? Son puan durumu...

Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.

Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Fenerbahçe-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-3

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1

- Puan durumu



Ligde 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 30 18 9 3 57 27 30 63

2. TRABZONSPOR 30 17 10 3 68 33 35 61

3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 15 9 6 50 33 17 54

4. GALATASARAY 30 14 10 6 49 29 20 52

5. BEŞİKTAŞ 30 15 5 10 50 38 12 50

6. FENERBAHÇE 30 14 7 9 53 40 13 49

7. AYTEMİZ ALANYASPOR 30 13 9 8 53 33 20 48

8. GÖZTEPE 30 10 8 12 37 40 -3 38

9. GAZİANTEP FK 30 9 11 10 42 46 -4 38

10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 30 9 10 11 35 48 -13 37

11. KASIMPAŞA 30 10 6 14 44 51 -7 36

12. GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 8 14 35 49 -14 32

13. YUKATEL DENİZLİSPOR 30 8 8 14 29 43 -14 32

14. HES KABLO KAYSERİSPOR 30 8 7 15 36 65 -29 31

15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 30 6 12 12 25 40 -15 30

16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 30 7 8 15 43 46 -3 29

17. ÇAYKUR RİZESPOR 30 8 5 17 31 50 -19 29

18. MKE ANKARAGÜCÜ 30 5 10 15 27 53 -26 25



- 31. haftanın programı



Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

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