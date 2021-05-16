Süper Lig'de son 20 sezonun şampiyonları! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Başakşehir...

Spor Arena Detay - Süper Lig'de efsanevi sezon geride kaldı. Üç takımın şampiyonluk şansını son haftaya taşıdığı ligde ipi göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. Galatasaray ve Karagümrük mağlubiyetlerine karşın rakiplerini gerisinde tutan siyah beyazlılar 16. kez bu mutluluğu yaşadı.

Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'a yenilerek şampiyonluğu kaybettiği tarihi sezonda, son haftalara girildiğinde en az şans tanınan takım Galatasaray ise mucizeyi gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştı. Sarı kırmızılılar, son haftalardaki başarılı performansıyla yarışı son maça kadar taşıdı.

SON 6 SEZON, 3 ŞAMPİYONLUK

Sergen Yalçın, futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayarak tarihe geçerken Beşiktaş, son 6 sezonda 3. şampiyonluğunu elde etti. Peki son 20 senede hangi takımlar mutlu sona ulaştı? Hafızalarımızı tazeleyelim.

Son yıllardaki şampiyonluklara bakıldığında Fenerbahçe'nin hasretinin 7 yıla çıktığı görülüyor. Sarı lacivertliler, buna karşın son 20 sezonda 5 kez şampiyonluk elde etti. Beşiktaş da Fenerbahçe ile birlikte 5 kez mutlu sona ulaşırken Galatasaray bu süreçte 8 kez şampiyonluğa uzandı. 2009 /10 şampiyonu Bursaspor ve 2019/20 sezonu şampiyonu Başakşehir elde ettikleri bu büyük başarılarla listeye girdi.

▶️ Galatasaray: 8

▶️ Beşiktaş: 5

▶️ Fenerbahçe: 5

▶️ Bursaspor: 1

▶️ Başakşehir: 1

İŞTE SÜPER LİG'DE SON 20 SEZONUN ŞAMPİYONLARI