Süper Lig'de Shomurodov durdurulamıyor: Gol krallığında zirvenin tek sahibi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 19:10

Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, Gaziantep FK karşısında 21. dakikada attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 12’ye yükseltti. Özbek futbolcu, bu golle birlikte gol krallığı yarışında Trabzonsporlu Paul Onuachu’yu geride bırakarak zirvede tek başına yer aldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 21. dakikasında takımının ilk golünü atan Eldor Shomurodov, ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti. Özbek futbolcu, Trabzonsporlu Paul Onuachu’yu geride bırakarak gol krallığı yarışında zirvenin tek sahibi oldu.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı. Shomurodov ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında 1’er kez asist katkısı yaptı.

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bordo-mavili ekibin bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

