Süper Lig'de sezonun ilk VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Gaziantep FK'nın kırmızı kartı...

Süper Lig'de ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Gaziantep FK - Galatasaray maçının tartışmalı kararları yer aldı.
GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Evet, gösterebilirsin.
VAR: Şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızı oyuncu.
VAR: Öncesini, esnasını ve sonrasını izliyorum şimdi.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Ali top oyunda mı değil mi?
VAR: Top oyunda.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bana topun oyunda olduğu anı göster. Top oyuna girince de durdur.
VAR: Çekmeye başladığı anda top oyunda
KALECİ BURAK BOZAN'IN KIRMIZI KARTI
VAR: APP'yi kontrol ettim. Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
VAR: Ali, önce elle oynamayı göstereceğim. Sonra da elin ekstra hareketini.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Ağır çekimde gösterme, bana normal göster.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bir de ağır çekimde göster.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Bu açı yeterli bana. Son ana kadar doğal konumda ama sürükleme hareketi yapıyor.
VAR: Evet, topun geçişini engelliyor.
HAKEM ALİ ŞANSALAN: Devam ettiriyor elini ona kırmızı kart vereceğim. Direkt serbest vuruş.
VAR: Pozisyon dışarda, doğru.