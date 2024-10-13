Süper Lig'in şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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Trendyol Süper Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken takımlar lig sıralamasında üst sıralarda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yazın ligimize imza atan dünya yıldızlarının yanı sıra başarıya aç ve tecrübeli teknik direktörlerin sahne alacağı çetin Süper Lig mücadelesini ilk sırada bitirme ihtimali en yüksek takım ve küme düşmesi en olası ekipler Euro Club Index tarafından sıralandı.

ALT SIRALAR KIZIŞTI

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken sıralama tablosu şekillenmeye başlıyor. Bu sezon galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor, Hatayspor, Kayserispor ve 1 galibiyeti ile 2 beraberliği bulunan Gaziantep FK küme düşme hattında yer alıyor.

TRABZONSPOR GAZA BASMAK İSTİYOR

Aldığı 1 Galibiyet ve 6 beraberlik ile bir maç eksik durumda ilginç bir grafiğe imza atan Trabzonspor, milli ara sonrası galibiyetler alarak üst sıraları hedeflemek istiyor. Öte yandan takımın başına geçen Şenol Güneş ise kalan sürede takımın daha iyi bir form yakalayacağına dikkat çekmişti.

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SAMSUNSPOR GÖZ DOLDURUYOR

Sezonun flaş takımlarından Samsunspor ise ilk 8 haftayı 18 puanla 2. sırada noktaladı. 6 galibiyet elde eden Karadeniz ekibi 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 2 sıra önünde, yine 1 maçı eksik Beşiktaş'ın bir sıra üzerinde yer alıyor.

ZİRVE YARIŞI ALEV ALEV

Şampiyonluk yarışının en büyük favorilerinden olarak gösterilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise üst sıralar için kıran kırana bir mücadele içerisinde. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 8. maçlar sonunda 22 puana ulaşarak namağlup şekilde ligde 1. sırada yoluna devam ediyor. Takımı Giovanni van Bronckhorst'a emanet eden Beşiktaş ise sezona iyi başladı. Yenilgi yüzü grömeyen siyah beyazlılar 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 3. sırada kendine yer buldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe ise 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyor.

İŞTE EURO CLUB INDEX'E GÖRE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Euro Club Index, Süper Lig'de 38. hafta sonunda küme düşecek takımları listeledi. Bu tahminlere göre ligi son sırada bitererek lige veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu. 18. sırada yer alarak bir alt kümeye düşen takım Hatayspor olarak belirlenirken, 17. sırada bir sürpriz yaşandı.

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BODRUMSPOR SÜRPRİZİ

Şu anda ligde 10 puan ile 9. sırada yer alan Bodrumspor, Euro Club Index tarafından küme düşen 3. takım oldu. Detaylı veri ve tahminlere göre Akdeniz ekibi ligi 17. sırada bitererek yeni çıktığı Süper Lig'e veda edecek.

Küme düşen son takımın ise Kayserispor olacağı tahmin ediliyor. Sezonu 16. bitireceği tahmin edilen Kayseri temsilcisinin 2024-2025 sezonunda Süper Lig'e veda edeceği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN PUANLAR EŞİT

Euro Club Index'in sezon sonu için şampiyonluk tahmininde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi 89 puanla bitireceği ifade edildi. İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı tabloda, detaylı verilerce iki takımın da sezonu eşit puanla noktalayacağı görüşü savunuldu. Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacak olan takımın ise küçük ihtimal farkı ile Galatasaray olacağı tahmin edildi.

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Sarı kırmızılıların averaj farkı ile şampiyonluk ipini göğüsleyeceği belirtilirken, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %50.1 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin sezonu zirvede noktalama ihtimali ise 43.4 olarak belirtildi.

ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ

Beşiktaş'ın ise ligi 76 puanla 3. sırada noktalayacağı tahmin ediliyor. 4. sırayı Rams Başakşehir'in alması beklenirken, 2024-2025 sezonunda 5. sırayı Trabzonspor'un olacağı tahmin edildi.