Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Sıralamada büyük değişim!

Trendyol Süper Lig'de iki dev maça sahne olan 11. hafta maçları tamamlandı.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında gol sesi çıkamazken, Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

Dev maçların sona ermesiyle birlikte ise şampiyonluk oranları da güncellendi.

Fenerbahçe'nin oranı düşerken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranları yükseldi. Siyah-beyazlıların hafta başındaki oranıyla bugünkü oranı arasındaki fark dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ 2 KAT ARTTI

Fenerbahçe'ye karşı evinde 2-0'ı koruyamayıp 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 35'ten 80'e yükseldi.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY DA YÜKSELDİ

Seyrantepe'deki maçın berabere bitmesiyle Trabzonspor'un oranı 8.40'tan 8.50'ye, Galatasaray'ın ise 1.20’den 1.28’e yükseldi.

FENERBAHÇE DÜŞTÜ

Derbide Beşiktaş’ı yenen Fenerbahçe'nin rakiplerinin puan kaybetmesiyle oranı düştü. Sarı-lacivertlilerin oranı 3.45’ten 3.05’e geriledi.